Un video senza parole, ma con un messaggio chiarissimo. La prossima tronista potrebbe essere proprio lei…

Dopo l’esperienza a Temptation Island, il futuro televisivo di Sarah Esposito sembra già segnato. A suggerirlo sarebbe stata proprio Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, che ha condiviso sui social un video dedicato alla sua vita da single. Per molti, è il segnale inequivocabile che Sarah salirà sul trono nella prossima edizione del dating show di Canale 5.

La ragazza, romana e prossima ai trent’anni, è entrata nel reality con una reputazione complicata. Ha mostrato carattere e vulnerabilità, diventando una delle figure più discusse dell’edizione. Durante il programma aveva denunciato la freddezza del fidanzato e ammesso di aver cercato attenzioni altrove, perfino incontrando per un caffè o nei parcheggi alcuni sconosciuti.

Il finale di quella storia lo conosciamo: il suo ormai ex ha baciato la tentatrice Ary, segnando la rottura definitiva. Ma per Sarah, come accaduto in passato ad altre ex protagoniste come Martina De Ioannon, si apre ora la possibilità di riscatto attraverso il trono.

Secondo alcune indiscrezioni, anche Flavio Ubirti, tentatore della stessa edizione, sarebbe tra i papabili tronisti. La notizia sarebbe stata “confermata” indirettamente da un dirigente sportivo della squadra in cui giocava.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications