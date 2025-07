Scenate e tensioni a Temptation Island 2025: Panico e Rosario si lasciano andare a sfoghi pericolosi: il villaggio intero a rischio.

Se c’è una costante a Temptation Island, quella è la gelosia dei fidanzati che esplode sotto il sole cocente del villaggio che, anno dopo anno, appare sempre più a rischio. Anche in questa edizione 2025 – nella quale si è passati dall’Is Morus Relais della Sardegna al calabrese Calandrusa – i fidanzati in gioco non si stanno certo risparmiando: tra sospetti, accuse e vere e proprie scenate, le tensioni crescono a vista d’occhio. A destare maggiore preoccupazione, però, sono stati gli atteggiamenti di Antonio Panico e Rosario, i cui sfoghi rabbiosi potrebbero generare più di un problema alla produzione. E il rischio che tutto possa sfuggire di mano è più concreto che mai. Ma cosa sta succedendo davvero? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Villaggio di Temptation Island in Calabria: quanto bisogna spendere per una vacanza?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications