A The Cage, Giulia Salemi fa una gaffe e Amadeus la corregge con il sorriso. La coppia piace sempre di più al pubblico del Nove. Scopri cosa è successo!

Nell’ultima puntata di The Cage, Giulia Salemi si è resa protagonista di una simpatica gaffe che non è passata inosservata: a correggerla con il sorriso è stato Amadeus, conduttore del quiz show in onda sul Nove, che ha saputo sdrammatizzare il momento con la sua consueta ironia. La coppia formata da Salemi e Amadeus sta conquistando sempre più consensi, tanto da aver convinto il pubblico della rete del gruppo Warner Bros. Discovery. Ma cosa ha combinato esattamente Giulia Salemi? Il piccolo scivolone ha scatenato ironia e affetto sui social. Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress