A The Couple, Antonino Spinalbese è stato censurato dopo aver parlato della data della finale e alimenta i dubbi sul futuro del programma.

Non è un momento facile per The Couple: mentre gli ascolti faticano a decollare e Mediaset valuta il da farsi con il programma di Ilary Blasi, arriva anche un piccolo caso che coinvolge Antonino Spinalbese, censurato dalla regia sulla questione della data della finale. Durante una conversazione nella casa, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha fatto riferimento alla durata prevista del reality, con la finale programmata per il 2 giugno. La sua uscita sembra non essere piaciuta troppo alla regia, che ha immediatamente censurato il momento. Il dettaglio, però, non è passato inosservato agli occhi più attenti, alimentando ulteriormente le voci di incertezza intorno al programma. Insomma, il clima a The Couple si fa sempre più teso… anche fuori onda. Ma cosa è successo e cosa succederà? Davvero il reality verrà tagliato? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

