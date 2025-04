Antonino Spinalbese parla di “pesi” a The Couple e scatena i sospetti: è un suo riferimento a Belen Rodriguez?

A The Couple, Antonino Spinalbese torna a far parlare di sé: durante una conversazione con un’altra concorrente, l’hair stylist ha fatto riferimento a dei “pesi” che porterebbe con sé, pronunciando una frase che ha subito acceso l’attenzione degli spettatori più attenti. Il tono, il contesto e il passato sentimentale del concorrente hanno instillato un dubbio che aleggia ancora sui social: si riferiva forse a Belen Rodriguez?

LEGGI ANCHE:– The Couple, fandom del Grande Fratello ha contattato questa coppia prima di entrare? Cosa si è scoperto

The Couple: fa discutere la frase sui ‘pesi’ di Antonino Spinalbese. Si riferiva a Belen?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Che Antonino Spinalbese sia uno dei concorrenti più discussi di The Couple è fuori da ogni dubbio, ma una sua frase su certi ‘pesi‘ è destinata a far discutere non poco.

Parlando con Irma Testa, infatti, l’hair stylist le ha detto: “io porto dei pesi che tu non porti“.

Parole che hanno fatto discutere un po’ tutti, e non solo per il fatto che Antonino le abbia pronunciate nei confronti di una campionessa olimpica come Irma.

Se c’è chi dice: “ma che pesi devi portare Antonino?! Che campi ad apparizioni televisive e sei diventato famoso grazie a Belen, ma fammi il piacere dai“, c’è chi pensa che quei pesi siano un riferimento proprio alla Rodriguez.

Basta leggere commenti come “Ha una figlia. Non sapete niente della vita delle persone. Eddai su limitatevi a guardare il programma“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy