Antonino Spinalbese racconta l’ultima videochiamata con la figlia Luna prima di The Couple: un momento inaspettato che lo ha profondamente colpito.

Tra i momenti più toccanti delle lunghe giornate nel reality The Couple, spicca il racconto sincero e inatteso di Antonino Spinalbese, che ha condiviso con gli altri concorrenti un episodio molto intimo legato alla figlia Luna.

L’hair stylist e personaggio televisivo ha aperto una parentesi emozionale parlando della sua ultima videochiamata prima dell’ingresso nella casa. Antonino ha raccontato di aver passato un’intera ora al telefono con Luna tramite FaceTime, una conversazione che si è rivelata molto diversa dal solito. “Mi ha detto: ‘Giochiamo un po’?’“, ha riferito, sottolineando quanto inaspettato fosse stato quel momento. “Non lo aveva mai fatto prima“, ha aggiunto, con una sfumatura di sorpresa mista a tenerezza che ha catturato l’attenzione dei presenti.

Per Spinalbese, solitamente abituato a saluti brevi e affettuosi dalla bambina durante le videochiamate, quella richiesta improvvisa di gioco ha rappresentato qualcosa di nuovo e profondo. “Di solito mi saluta e basta“, ha spiegato agli altri concorrenti che, incuriositi, gli hanno chiesto: “E a che avete giocato?“. A quel punto, Antonino ha lasciato intendere che non fosse tanto importante il gioco in sé, quanto la connessione che si era creata in quel momento, la disponibilità della bambina a condividere un pezzo del suo tempo in modo spontaneo e giocoso.

Il gesto di Luna è stato vissuto da Antonino come una sorta di “segnale” inaspettato, quasi un regalo simbolico prima del distacco inevitabile che il programma avrebbe comportato. Luna Marie è nata il 12 luglio 2021, frutto della relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy