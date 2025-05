The Couple chiude in anticipo: ascolti troppo bassi e nessun colpo di scena. Il futuro di Ilary Blasi su Canale 5 è sempre più incerto.

Il tentativo di proporre una nuova formula di reality show su Canale 5 si è concluso prima del previsto. The Couple – Una Vittoria Per Due, condotto da Ilary Blasi, si avvia infatti verso una chiusura anticipata con la finale fissata per domenica 11 maggio 2025. Una decisione inevitabile per Mediaset, maturata alla luce dei risultati d’ascolto ben al di sotto delle aspettative.

Il programma, che avrebbe dovuto tenere compagnia al pubblico per otto puntate, è stato ridotto dopo una serie di performance deludenti. L’ultima puntata andata in onda ha registrato meno di un milione di spettatori, con uno share che si è fermato al 7,7%. Numeri bassi per la prima serata e sintomo di un progressivo disinteresse da parte del pubblico, già evidente sin dalla seconda puntata.

Ilary Blasi, solitamente molto presente sui social, ha scelto il silenzio stampa in seguito alla diffusione dei dati negativi. Nessun commento ufficiale, nessuna dichiarazione: una reazione che ha alimentato ulteriori riflessioni sul futuro televisivo della conduttrice.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy