Antonino Spinalbese è tra i protagonisti di The Couple, ma fuori dalla TV torna alle origini. Ecco dove potresti incontrarlo.

Antonino Spinalbese è tra i volti più seguiti di The Couple, il nuovo game show di Canale 5 che mescola prove a tema, dinamiche di gruppo e momenti di convivenza forzata. Ma al di fuori dei riflettori televisivi, Antonino non ha mai abbandonato il suo lavoro di parrucchiere.

L’ex compagno di Belen Rodriguez, oggi influencer e personaggio tv, è infatti un hairstylist professionista e lavora nel cuore di Milano, presso uno dei saloni più rinomati della città. Per la precisione, Antonino è attualmente attivo nel salone Aldo Coppola di CityLife, uno degli indirizzi più esclusivi per chi ama prendersi cura della propria chioma in un ambiente elegante e altamente specializzato.

Durante una conversazione nella casa di The Couple, è stata Benedicta Boccoli a rivelare un dettaglio interessante: Spinalbese ha avuto una maestra d’eccezione. Ha infatti imparato i segreti del mestiere proprio da Monica Coppola, figlia del celebre Aldo, punto di riferimento assoluto nel mondo dell’hair design italiano.

Antonino ha spesso dichiarato di amare profondamente il suo lavoro, non solo per l’aspetto creativo, ma anche per la concretezza che offre. “Vedere un risultato immediato sulle persone, sapere di averle fatte sentire meglio, è ciò che più mi appaga“, ha spiegato in diverse interviste. Nonostante le luci della ribalta, il salone resta per lui un luogo di equilibrio, autenticità e contatto diretto con le persone. E sì, se passi da Milano, potresti davvero trovarti a farti pettinare proprio da lui. Altro che copione: qui i colpi di scena sono… di spazzola!

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy