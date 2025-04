A The Couple spunta il rimborso spese per il pubblico in studio. Semplice incentivo o segnale che trovare spettatori per la diretta è diventato più difficile?

Qualcosa sembra stia succedendo dietro le quinte di The Couple: a poche ore dalla nuova puntata del reality show show condotto da Ilary Blasi, spunta un dettaglio curioso, dato che l’agenzia che si occupa del casting del pubblico in studio sta lanciando numerosi appelli per trovare spettatori, specificando che sarà previsto un rimborso a fine serata. L’indiscrezione ha acceso i riflettori sulla possibile difficoltà nel riempire gli spalti del programma condotto da Ilary Blasi. Non solo: fino a poco tempo fa, nelle ricerche di pubblico per The Couple, il rimborso non veniva nemmeno menzionato. Ora invece c’è. Che si tratti di una semplice attenzione in più o di un vero segnale di allarme? Il mistero resta aperto. Proviamo a scoprirlo insieme!

The Couple: alla ricerca del pubblico in studio? Cosa emerge su diretta e rimborso spese

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione della puntata di The Couple di stasera, 28 aprile, pare proprio che ci sia una ricerca di pubblico in vista della diretta.

L’agenzia che si occupa del casting degli spettatori, infatti, sta pubblicando vari avvisi nei quali cerca pubblico in vista della puntata… aggiungendo anche che sarà “previsto rimborso a fine serata“.

Agli occhi degli osservatori più attenti, questa ricerca può essere vista come una difficoltà a trovare pubblico per il programma condotto da Ilary Blasi…

In un’altra stories della stessa agenzia, si parla anche di “posti disponibili” su un pullman da Napoli a Roma!

Anche perché, in un annuncio risalente a marzo e dedicato sempre alla ricerca di pubblico per The Couple, la stessa agenzia non parla di rimborso spese!

Che sia una sorta di incentivo per garantirsi lo studio pieno? Quale sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset