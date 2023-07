Al Tim Summer Hits, è andato in scena un momento surreale diventato virale: Federico Rossi bacia una ragazza del pubblico.

Al Tim Summer Hits va in scena un momento un po’ surreale al momento dell’esibizione di Federico Rossi, che si avvicina ad una ragazza del pubblico e la bacia appassionatamente. Oltre ad essere andato in scena in televisione, il momento è stato immortalato anche da un’altra ragazza, che si trovava esattamente accanto a quella baciata dal cantante. Ma cosa sta provocando tutto questo?

Federico Rossi bacia ragazza al Tim Summer Hits

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre cantava la sua Maledetto Mare al Tim Summer Hits di Rimini, Federico Rossi si è reso protagonista di un momento particolare: si è avvicinato a una ragazza presente in prima fila e, dopo essersi messo di fronte a lei a cantare, ha cominciato a baciarla appassionatamente.

I social hanno cominciato a riempirsi di video di quel momento, tra chi lo trova estremamente cringe e chi invece scrive: “Non so da dove cominciare per elencare tutte le cose sbagliate viste in questo video. Prima tra tutte: e se l’avesse fatto uno che non è Federico Rossi?”

Ad ogni modo, pare proprio che la cosa fosse preparata. Almeno stando a quanto scrivono le ragazze che si trovavano accanto a quella baciata da Fede.

“Io ero quella con il cell accanto. Ad un certo punto la sicurezza l’ha portata e l’ha messa tra me e lei… e doveva aspettare appunto le 11 che uscisse lui”, ha scritto una fan di Federico sui social. E un’altra ha poi aggiunto: “Era preparato infatti, io ero accanto a lei per tutto il tempo, l’hanno messa in mezzo a me e una mia amica“.

Chi è la ragazza che ha baciato Federico? Non si tratta di una sua fan. Cosa svela Deianira Marzano sui social

Anche Deianira Marzano parla della questione, ripostando una clip del momento e scrivendo quello che in molti sospettano, ovvero che quella ragazza non sia una fan di Fede.

“Federico Rossi limona una fan che tra l’altro non sa neanche la canzone, fonti mi dicono che sia un’attrice messa li apposta. Ma che cringe…”, ha scritto.

Photo Credits: Kikapress