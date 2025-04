Uomini e Donne: Tina Cipollari imbocca a forza un cameraman con il cioccolato di un maxi uovo di Pasqua, scatenando l’ilarità del pubblico.

Ad un certo punto, i telespettatori di Uomini e Donne si sono trovati di fronte ad una scena stranissima anche per il dating show di Maria De Filippi, dato che Tina Cipollari ha preso a imboccare di forza un cameraman con un cioccolato proveniente da un gigantesco uovo di Pasqua! Ma da dove veniva tutto quel cioccolato? E perché quella scena con il cameraman è stata tanto esilarante?

Uomini e Donne: Tina Cipollari imbocca di forza un cameraman con un uovo di cioccolato

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 28 aprile, Cosimo Mino Dadorante ha portato un gigantesco uovo di Pasqua a Tina Cipollari.

“Più grande di questo non l’ho trovato, fa 13 chili“, ha detto entrando in studio. E poi ha preso a consegnare uova più piccole a tutto il parterre del trono over.

“Che carinoooo“, ha detto la vamp, che poi ha aperto e rotto l’uovo cominciando a distribuire cioccolato in giro a pubblico e addetti ai lavori.

Ed è stato lì che abbiamo assistito ad una scena esilarante, quando Tina Cipollari ha imboccato di forza un cameraman del programma, rimasto stupito dal gesto inaspettato.

I commenti sono praticamente impazziti sui social, tra un “L’UOVO IN BOCCA AL CAMERAMAN!” e un “Tina che imbocca il cameraman” c’è chi ha scritto “VI PREGO STAVA FACENDO STROZZARE IL CAMERAMAN CON IL PEZZO DI CIOCCOLATO“.

