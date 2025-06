A “Torino is fantastic” non c’era, ma sembrava ovunque: Maria De Filippi ha conquistato l’evento senza nemmeno salire sul palco.

La serata evento “Torino is fantastic”, trasmessa su Canale 5 il 29 giugno da Piazza Vittorio Veneto, ha visto alternarsi musica, ospiti e grandi nomi dello spettacolo, con la conduzione di Gerry Scotti e l’esibizione di artisti come Noemi: tuttavia, a rubare la scena è stata una presenza che non si è vista sul palcoscenico, ovvero quella di Maria De Filippi. La regina della TV italiana non è salita sul palco, ma la sua impronta era praticamente ovunque. Tra citazioni, omaggi e presenze legate ai suoi programmi, è stata lei la vera protagonista invisibile della serata. Andiamo a scoprire per quale motivo. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Gerry Scotti, la frase su Stefano de Martino è stata una ‘scivolata’: cosa ha detto sul conduttore di Affari Tuoi

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications