La torta per Gerardina Trovato fa una brutta fine a La Volta Buona: la Balivo cerca di sdrammatizzare, ma l’imbarazzo è evidente.

Imprevisto in diretta a La Volta Buona: durante la puntata del 27 maggio, mentre si stava festeggiando il compleanno di Gerardina Trovato, una torta per festeggiare l’evento portata in studio da Carolina Rey è finita a terra, rovesciata sul pavimento davanti a tutti. La scena ha creato un momento di gelo, con Caterina Balivo che ha cercato di sdrammatizzare con una battuta per salvare l’atmosfera. Nonostante l’incidente, la cantante si è detta felicissima: “È il compleanno più bello della mia vita”, ha dichiarato prima di esibirsi con un suo brano inedito. Una puntata da ricordare, tra gaffe e emozioni. Se ti sei perso cosa è successo, niente paura! Guarda con noi il nostro nuovo video!

