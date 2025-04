Tra le new entry de I Cesaroni 7 spunta una giovane attrice molto vicina a casa Totti. Per lei, il ruolo è un sogno che si realizza.



La settima stagione de I Cesaroni è già in lavorazione e, tra ritorni attesissimi e inevitabili assenze, spunta anche un nome che sta già facendo parlare. Accanto agli storici volti della Garbatella, ci sarà anche una giovane attrice romana che ha un legame molto speciale con una delle famiglie più amate (e chiacchierate) d’Italia: quella di Francesco Totti. Parliamo di Melissa Monti, classe 2005, attrice in ascesa e — dettaglio non da poco — fidanzata di Cristian Totti. Per lei, questo nuovo ruolo nella popolarissima serie sembra rappresentare molto più di una semplice opportunità televisiva… Siamo pronti a vederla all’opera tra i vicoli di Roma! Ma quale ruolo interpreterà? Non ci resta che scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Cesaroni 7, addio ai vecchi attori: tutti i nuovi volti che faranno parte della nuova serie tv. C’è anche una conoscenza di Francesco Totti

Photo Credits: Shutterstock