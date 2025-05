La reazione di Ilary Blasi a Francesco Totti durante l’ospitata di lui a Che Tempo Che Fa: cosa ha risposto a Luca Tommassini.

Mentre in prima serata sul Nove andava in onda l’intervista di Fabio Fazio a Francesco Totti – che ha catalizzato l’attenzione di molti telespettatori e appassionati di calcio – su Canale 5 Ilary Blasi conduceva con la consueta grinta una nuova puntata di The Couple. E proprio nel vivo del reality, tra un quiz e una prova di coppia, è arrivato un commento da parte dell’opinionista Luca Tommassini che ha tirato in ballo – indirettamente – proprio l’ex marito della conduttrice. La reazione di Ilary è stata tutta giocata su un filo di ironia, con quella compostezza affilata che la contraddistingue nei momenti più “strategici”. Ancora una volta, la conduttrice ha dimostrato di sapere quando sorridere e quando rispondere a tono, anche senza fare nomi. Ma quale sarà mai stata la sua reazione? Se te la sei persa, niente paura! Scoprila con noi guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset