A Che Tempo Che Fa, Francesco Totti chiude l’intervista con una gaffe inaspettata legata a un suo libro, forse il più noto. Cosa ha detto?

Francesco Totti riesce sempre a sorprendere, anche quando la situazione sembra essere del tutto sotto controllo: ospite a Che Tempo Che Fa, l’ex capitano della Roma ha chiuso la sua intervista con una gaffe su un suo libro che non è passata inosservata. Si parlava appunto di libri, ma anche di ricordi e barzellette. Ed è proprio su questo tema che è inciampato, dimenticandosi (forse) un dettaglio non da poco legato a uno dei suoi titoli editoriali più celebri e di successo. Il momento è stato divertente e surreale, riuscendo a strappare una risata al pubblico e lasciando perplesso anche Fabio Fazio. Ma, in fondo, con Totti, il confine tra spontaneità e comicità involontaria è sempre sottile. Ma cosa avrà mai combinato nel programma del Nove? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock