L’ex coppia finisce di nuovo al centro dell’attenzione per una decisione giudiziaria che ha scatenato ironie e polemiche online.

La sentenza del Tribunale civile di Roma sui quattro Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha lasciato molti a bocca aperta: secondo quanto stabilito dal giudice, gli orologi – del valore complessivo stimato di circa 80.000 euro – dovranno essere “affidati in condivisione”. Esatto: l’equivalente giuridico dell’affido condiviso, ma applicato agli accessori di lusso.

L’ex coppia dovrà quindi stabilire dei turni per l’uso dei celebri segnatempo, alternandosi nel possesso come si farebbe con i figli in caso di separazione. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro dei social e non ha mancato di scatenare una valanga di commenti ironici, sarcastici e anche molto critici. C’è chi parla di “capricci da ricchi”, chi invoca un uso più serio della macchina giudiziaria e chi, con una buona dose di umorismo, immagina gli orologi bisognosi di affetto equo per non “soffrire traumi psicologici”.

Su X, le reazioni sono state impietose: “È giusto così raga, un orologio deve sentire l’amore di entrambi i genitori per non subire contraccolpi psicologici che potrebbero fargli sbagliare l’ora o addirittura perdersi in un cassetto”, scrive un utente. Un altro commenta: “Pensa studiare anni e anni e ritrovarti a dover stabilire l’affido condiviso di quattro orologi”. Il tono generale? Tra lo sbigottito e il sarcastico. C’è anche chi si è chiesto perché non optare per una divisione più semplice – due orologi a testa – invece di ricorrere a una soluzione così bizzarra.

Francesco Totti e Ilary Blasi, già protagonisti di uno dei divorzi più seguiti degli ultimi anni, si sono trovati così a far discutere l’opinione pubblica anche su dettagli che, in altri contesti, sarebbero rimasti confinati tra le mura domestiche.

Foto: Kikapress