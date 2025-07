Un Posto al Sole nel mirino dei fan: la storia della medium Agata non convince e la rete si riempie di critiche e richieste.

La storica soap di Rai Tre Un Posto al Sole sta vivendo un momento di forte tensione con il proprio pubblico, e il motivo riguarda una scelta narrativa che ha sollevato un vero e proprio polverone. Al centro della polemica è finito infatti il personaggio della medium Agata e l’intera trama legata alla ricerca di Assane, giudicata da molti telespettatori forzata, poco coerente e fuori tono. I fan non hanno tardato a esprimere il proprio disappunto, riempiendo i social di commenti ironici, appelli agli autori e richieste di un cambio di rotta. Ma cosa sta succedendo davvero? Per scoprirlo, non dobbiamo far altro che guardare il nostro nuovo video!

