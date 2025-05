Gianmarco in prima serata il 30 maggio: sui social bufera per i tagli e i salti temporali nelle puntate. Cosa sta succedendo a Uomini e Donne?

La scelta di Gianmarco Steri andrà in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 maggio, ma intanto le puntate pomeridiane di Uomini e Donne sono al centro di un piccolo caso social. I telespettatori più attenti hanno infatti notato strani tagli, cambi di scena repentini e salti temporali degni di un film fantasy. Il motivo? Probabilmente proprio l’intenzione di mantenere il mistero e la suspense in vista della puntata serale, che vedrà il tronista scegliere tra Cristina e Nadia. Ma non tutti sembrano aver gradito: su X hanno cominciato a piovere commenti ironici e critiche per una narrazione spezzettata e poco chiara. Ma cosa sta succedendo davvero a Uomini e Donne? Proviamo a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

