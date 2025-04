Il trono di Tina Cipollari finisce senza una scelta, ma con il suo stile inconfondibile. E in studio… vola anche una scarpa!

Il trono più curioso della stagione si è concluso senza colpi di scena romantici. Tina Cipollari, per la prima volta nei panni di tronista, ha chiuso il suo percorso a Uomini e Donne senza scegliere nessuno, come molti già sospettavano. La registrazione del 23 aprile ha ufficializzato la fine di un esperimento che, più che cercare l’amore, ha saputo divertire.

Sin dall’inizio, Maria De Filippi aveva chiarito che quello di Tina sarebbe stato un trono speciale, pensato più per l’intrattenimento che per la classica dinamica romantica. Così è stato: tra esterne ironiche e siparietti esilaranti, la Cipollari ha mantenuto intatta la sua cifra stilistica, evitando teatrini forzati e chiusure artificiose.

Durante la puntata, Cosimo Dadorante — uno dei corteggiatori più presenti — ha salutato con eleganza Tina e lo studio, portando piccoli regali simbolici anche a Gianni, Tinì e alla conduttrice. Il congedo è avvenuto in un clima di leggerezza e complicità, senza rimpianti né tensioni.

Tina, come sempre, ha affrontato il momento con ironia. Anche Gianni Sperti ha scherzato sul ritorno della “vera Tina” al suo posto da opinionista: «Ora almeno non devo più corteggiarti!».

Ma la registrazione non è stata priva di momenti infuocati: durante il Trono Over, una lite tra Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano è degenerata, e pare che sia addirittura volata una scarpa. Un gesto che ha riportato lo studio in clima da “vecchi tempi”, pur non riguardando direttamente la Cipollari.

Così si chiude un trono fuori dagli schemi, che ha saputo sorprendere senza promettere favole: Tina torna alla sua poltrona rossa, con la consapevolezza di non aver bisogno di petali o dichiarazioni per restare la vera protagonista dello show.

Foto: Kikapress