A Uomini e Donne Gemma punge Arcangelo sul look: il dettaglio dei pantaloni bianchi fa impazzire il popolo dei telespettatori!

Nuovo scontro in pieno stile Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Arcangelo, protagonisti indiscussi delle ultime puntate del Trono Over. Nella puntata del 26 maggio, il cavaliere ha attirato su di sé le critiche di Gemma e Marina per la stessa storia: l’aver frequentato Cinzia, con tanto di bacio. Ma a mandare il pubblico in visibilio è stata una battuta fulminante della Galgani, che ha smontato il cavaliere in diretta puntando il dito su un dettaglio diventato virale: i suoi famosi pantaloni bianchi. Il pubblico da casa, si sa, non si lascia sfuggire nulla, e quell’osservazione ironica di Gemma è bastata a far esplodere la rete tra risate e meme. Il Trono Over, ancora una volta, si conferma una miniera di momenti cult. Ma cosa ha detto di preciso la Galgani? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

