A Uomini e Donne, Cristina avrebbe replicato il gesto di Francesca contro Gianmarco Steri. Il trono si infiamma.

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena. Dopo il gesto clamoroso di Francesca Polizzi, che aveva lanciato il cartellino contro il tronista nel corso di una puntata di qualche settimana fa, sembra che anche Cristina abbia deciso di replicare un’azione simile. Durante le ultime registrazioni, infatti, si mormora che la corteggiatrice, notando la crescente complicità tra Gianmarco e Nadia, abbia compiuto un gesto che ricalca quello della “collega”, scuotendo ancora di più lo studio e i rumors sul tronista. Non resta che attendere la messa in onda per scoprire cosa è davvero successo e se questa volta si tratterà di un addio definitivo. Se vuoi scoprire però cosa si vocifera nel dietro le quinte, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications