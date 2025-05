Caos, risate e momenti destinati a farsi meme: la puntata di Uomini e Donne del 14 maggio ha regalato una delle gag più esilaranti della stagione. Tutto è accaduto durante un confronto tra Cinzia e Sebastiano al trono over. Tra accuse e chiarimenti, a un certo punto Cinzia ha tirato fuori un termine davvero curioso e poco legato a ciò che stava dicendo: “stivaletti“. La dama ha fatto confusione tra “stivaletti” e “paletti” e ha mandato il pubblico e lo studio nel panico comico più totale. Maria De Filippi, gli opinionisti e perfino Sebastiano non hanno potuto fare altro che cedere alla risata. Da quel momento l’immagine surreale di Sebastiano con un paio di improbabili stivaletti ha fatto il giro del web. Ma cosa è successo ad U&D? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

