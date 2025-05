Brutto colpo per Sabrina durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne: la dama lascia lo studio in lacrime.

Dramma e lacrime nell’ultima puntata di Uomini e Donne: il trono Over ci ha regalato uno dei momenti più duri della stagione che ha visto protagonista, suo malgrado, la dama Sabrina, travolta da un evento inaspettato che ha stravolto l’equilibrio della trasmissione. Mentre si consumava una svolta clamorosa tra due volti noti del parterre, per Sabrina è arrivato un vero e proprio colpo al cuore che l’ha lasciata completamente distrutta. La dama, ancora fortemente legata a uno dei cavalieri, si è ritrovata assolutamente spiazzata dalla piega che hanno preso gli eventi. L’emozione è stata talmente forte da farla scoppiare in lacrime e abbandonare lo studio, del tutto incapace di trattenere il dolore. Ma cosa sarà successo di tanto terribile? Scoprilo con noi guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy