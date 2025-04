A Uomini e Donne scoppia il caos: uno scoop su Nadia e il tempismo della scelta di Gianmarco Steri stanno accendendo il gossip

Nuovo terremoto a Uomini e Donne, dato che nelle ultime ore è esploso uno scoop clamoroso che riguarda Nadia Di Diodato e il trono di Gianmarco Steri: secondo quanto emerso dal web, la scelta del tronista sarebbe stata al centro di voci insistenti che hanno fatto impazzire i social. Più che la decisione in sé, però, a far discutere è stato il tempismo con cui tutto sarebbe avvenuto, suscitando sospetti e domande. In poche ore, la situazione è degenerata in un vero e proprio caos mediatico, alimentato da continue indiscrezioni e smentite.

Uomini e Donne: il caos sulla scelta di Gianmarco Steri

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle scorse ore c’è stato un grosso caos mediatico su Uomini e Donne e su Gianmarco Steri, dato che si è diffusa la notizia che il tronista avesse effettuato la sua scelta, facendola ricadere su Nadia Di Diodato.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo la diffusione di un altro dettaglio: Nadia sarebbe la cugina di un dipendente di Gianmarco.

Se tanti avevano scritto commenti come “palese, tutto organizzato” e un “questa scelta affrettata mi puzza“, si sono dovuti ricredere quando Gemma Palagi – che aveva diffuso la news – ha rettificato la questione smentendo il fatto che Gianmarco avesse effettuato la scelta nel corso della puntata registrata oggi.

Non ci sarebbe dunque nessuna scelta anticipata e, quindi, il trono di Uomini e Donne continuerà come da programma.

Tanto che c’è chi ha commentato: “Il caos più totale ‘sto trono. Addirittura fake news sulla scelta. Non è inventabile che sia il trono più caotico della storia“.

