Manovre in casa Mediaset: Veronica Gentili è pronta a prendere il posto di Ilary Blasi al lunedì sera?

Sembra tempo di manovre in casa Mediaset, dove con l’Isola dei Famosi in rampa di lancio c’è da decidere il destino dell’altro reality show (che non sta andando proprio come ci si era aspettati). Stiamo parlando ovviamente di The Couple – Una vittoria per due che, nonostante una fortissima promozione, sembra non essere in grado di decollare dal punto di vista degli ascolti. Ebbene, prima ancora dell’inizio dell’Isola, Ilary Blasi si sta già trovando a subire la concorrenza interna di Veronica Gentili. Proprio così. Dopo essersi aggiudicata la conduzione di un reality ben più consolidato, sembra pronta anche a strappargli il posto dell’ambitissimo prime time del lunedì sera. Ma cosa succederà dunque? E quale giro di giorni sembrano aver deciso i dirigenti del Biscione? Se vuoi scoprirlo anche tu, non ti resta che scoprirlo con noi nel nostro nuovo video!

photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset