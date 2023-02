Mare Fuori 3, cosa è successo nel dietro le quinte della scena più importante: è accaduto davvero a Viola

Ecco il dietro le quinte del suicidio di Viola nella terza stagione di Mare Fuori: cosa ha fatto l'attrice Serena De Ferrari in quella scena.

La terza stagione di Mare Fuori, una delle serie italiane più amate dal pubblico, è finalmente arrivata su RaiPlay e da ieri anche su Rai 2: tra le scene più intense e drammatiche della serie, quella del suicidio di Viola è sicuramente quella che ha suscitato maggiori emozioni e riflessioni. Ecco una “chicca” su quel momento. Curiosi di scoprire qual è?

LEGGI ANCHE :– MareFuori 3, Rosa non ci sarà più nella quarta stagione? Cosa ha svelato su Instagram lasciando di stucco i fan

Mare Fuori 3: ecco la verità sulla scena del suicidio di Viola

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La scena del suicidio di Viola in Mare Fuori 3 è stata resa ancora più impressionante dalla bravura dell’attrice Serena De Ferrari, che ha deciso di lanciarsi davvero dal tetto del carcere durante le riprese. Per farlo, ha utilizzato un materasso gonfiabile come protezione.

L’attrice ha con questo gesto dimostrato una grande professionalità e una dedizione totale alla sua arte, offrendo al pubblico un’interpretazione autentica e coinvolgente. Il salto del suo suicidio, quindi, è reale al 100%.

Tuttavia, non tutti hanno apprezzato l’impegno di Serena De Ferrari. Anzi, alcuni l’hanno additata come interprete di un personaggio narcisista.

Ma, su TikTok, l’attrice ha risposto alle critiche con fermezza. Anzi, ha sottolineato che la sua interpretazione è stata guidata solo dall’amore per la recitazione e dalla volontà di creare un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico, specie per interpretare un personaggio tanto complesso.

In questo contesto, la figura di Viola si rivela particolarmente significativa. Il personaggio interpretato da Serena De Ferrari affronta una serie di difficoltà e dolori che riflettono molte delle sfide della vita reale. La sua morte rappresenta un punto clue nella serie, ma anche un invito a riflettere sulla fragilità umana.

Insomma, la terza stagione di Mare Fuori si conferma come una delle produzioni televisive più interessanti e coinvolgenti degli ultimi anni. Se ancora non l’avete visto, non perdete l’occasione di immergervi in questo mondo fatto di emozioni, suspense e personaggi indimenticabili.

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Fosforo