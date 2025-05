All’Olimpico per la finale di Coppa Italia: tra i vip presenti Cesare Cremonini, Totti, Gianni Morandi, Salvini, Sinner, Del Piero, Cannavaro e Baggio.

La finale di Coppa Italia 2024-25 tra Bologna e Milan non è stata solo una sfida sul campo da calcio, ma soprattutto una grande festa e anche una vera e propria sfilata di stelle. L’Olimpico di Roma si è trasformato in un palcoscenico d’eccezione, con tantissimi vip presenti sugli spalti. Tra i più ammirati c’erano Cesare Cremonini, Francesco Totti, Gianni Morandi e l’attesissimo Jannik Sinner, tutti lì per vivere un evento dal sapore storico. E non è finita qui: nel parterre d’eccezione hanno fatto capolino anche altre leggende del calcio come Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Marco Delvecchio, Ciro Ferrara e Fabio Galante. A completare il quadro di una serata indimenticabile, una figura simbolo del nostro sport nazionale: Roberto Baggio. Una notte di calcio e spettacolo sotto le stelle della Capitale. Ma come hanno reagito tutti questi vip al risultato della partita?

LEGGI ANCHE:– Coppa Italia, l’inno d’Italia nella lingua dei segni: tutti incantati a guardare lei

Photo Credits: Shutterstock