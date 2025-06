Vittoria Ceretti, fidanzata di Di Caprio, protagonista di un imprevisto al matrimonio di Bezos: l’abito scelto per la cerimonia si è strappato sul più bello.

Tra le luci abbaglianti, i momenti privati e le apparizioni di tanti vip provenienti da tutto il mondo, il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha regalato anche qualche piccolo colpo di scena (e qualche gaffe). Protagonista inattesa di uno di questi momenti inaspettati è stata Vittoria Ceretti, top model italiana e attuale fidanzata di Leonardo Di Caprio. Già all’inizio della cerimonia, l’abito scelto per l’occasione si è improvvisamente strappato, lasciandola alle prese con un imprevisto in pieno stile red carpet. Nulla di grave, ma il momento è diventato virale in poche ore soprattutto grazie a lei. Ma cosa avrà mai combinato alle nozze del secolo? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

