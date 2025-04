A La Volta Buona, l’incontro tra Vladimir Luxuria e sua madre ha emozionato il pubblico, celebrando l’amore e il coraggio di una famiglia che ha saputo capirsi.

A La Volta Buona del 28 aprile è andato in scena un momento di grande emozione che ha toccato profondamente il pubblico: in studio era presente Vladimir Luxuria, mentre in collegamento è intervenuta sua madre, Maria Michela Guadagno. L’incontro, fatto di sguardi, ricordi e gratitudine reciproca, ha raccontato un percorso di accettazione, amore e riconciliazione che ha colpito al cuore i telespettatori. Senza troppi clamori, è emersa tutta la forza di un legame familiare capace di superare difficoltà e incomprensioni. Un momento che ha scatenato emozioni e commozione sui social. Ma cosa si sono dette? Scoprilo con noi guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress