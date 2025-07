Durante The View, Whoopi si “addormenta” sul tavolo parlando di Golden Bachelor: il gesto fa ridere pubblico e co-conduttrici.

Durante una puntata apparentemente ordinaria di The View, un tema poco coinvolgente ha dato vita a uno dei momenti più esilaranti e virali della stagione. Mentre le co-conduttrici discutevano del programma Golden Bachelor e delle dichiarazioni controverse di uno dei protagonisti, Whoopi Goldberg ha reagito in modo del tutto inaspettato: con grande ironia, si è letteralmente accasciata sul tavolo come per schiacciare un pisolino, scatenando lo stupore del pubblico e l’ilarità in studio. Un gesto che ha catturato l’attenzione degli spettatori e dei social, trasformando un dibattito piuttosto piatto in uno sketch memorabile. Ma cosa ha portato Whoopi a questa “protesta” teatrale? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Che Tempo Che Fa: imprevisto con Whoopi Goldberg: il fuori programma durante il programma di Fabio Fazio

Photo Credits: Kikapress