Come sta Michael Schumacher? ‘Mi manca Michael’: le ultime notizie sull’ex campione di Formula 1 date dalla moglie

A nove anni dall'incidente fatale, come sta il campione di Formula 1? Le parole della moglie Corinna

Sono passati nove anni dal tremendo e sfortunato incidente sulla neve durante il quale Michael Shumacher ha riportato danni cerebrali fatali.

Era il 29 dicembre 2013 quando il 7 volte campione del mondo di Formula 1 è caduto battendo la testa su una roccia nascosta dalla neve a Meribel, in Francia.

Da quel momento la famiglia di Michael si è stretta in un assoluto riserbo, soprattutto la moglie, Corinna Schumacher, concentrata a far curare con ogni risorsa possibile il campione.

Proprio lei, a inizio 2022 ha ritirato un prestigioso premio di Stato del Nord Reno-Vestfalia, dichiarando: “Mi manca Michael ogni giorno, ma non sono solo io a sentire la sua mancanza, tutti intorno a lui. […] Cerchiamo di portare avanti una famiglia come piaceva a Michael e stiamo andando avanti con le nostre vite. Per me è molto importante che possa continuare a godersi la sua vita privata il più possibile. Michael ci ha sempre protetti e ora stiamo proteggendo Michael”.

