Si chiama Shahr-i Sokhta, anche detta la città bruciata e si tratta di uno straordinario sito archeologico nella parte sud orientale dell’Iran. Oggetto di scavi e studi dal 1970, oggi si torna a parlare della “Pompei d’Oriente” per nuove e rivoluzionarie scoperte.

6000 anni fa questa città rappresentava il punto di incontro con diverse civiltà; una sorta di melting pot asiatico ante litteram. La cooperazione sul sito archeologico tra Italia ed Iran la rende ancora oggi un ponte di collegamento tra culture diverse. Un rapporto che affonda le sue radici fin dalla fine degli anni ’60 ma che si è rinforzato dal 2016 con una nuova collaborazione.

“Questo lavoro va avanti sin dal 1997 ma nel 2015 volevamo allargare e dare più importanza ai lavori. – Ha dichiarato Seyyed Mansur Seyyed Sajjadi dell’Iranian Center for Archaeological Research. Direttore del progetto archeologico di Shahr-i Sokhta e Dahan-ye Qolaman dal 1997, Sajjadi continua – Era bene avere dei collaboratori anche non iraniani, perciò, dopo varie indagini, abbiamo pensato all’Università del Salento come il luogo più adatto per il lavoro. Abbiamo quindi invitato il professor Enrico Ascalone e i suoi collaboratori a venire a partecipare agli scavi ed alle indagini che si fanno. Fortunatamente il risultato è stato splendido.”