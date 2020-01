È finalmente tornata a casa Malice, il cane soccorritore della Val d’Aosta che ha trascorso 16 giorni tra i ghiacciai del Cervino a -25°: come sta ora

Una incredibile storia di speranza arriva dai ghiacciai del Cervino, a oltre 3500 metri: Malice, un cane soccorritore, è sopravvissuta 16 giorni da sola e senza cibo a -25°. La vicenda ha tenuto col fiato sospeso Lucio Trucco, il padrone della femmina di pastore belga Malinois di 7 anni, che si era allontanata dal rifugio lo scorso 12 gennaio.

Malice è specializzata nella ricerca di persone in superficie e sotto le valanghe e come ha dichiarato Trucco all’Ansa, non si è mai allontanata:

“Avrà seguito qualche odore particolare. L’abbiamo cercata per dieci giorni, anche con elicottero e drone. Pensavamo fosse dentro un crepaccio o comunque bloccata. Due settimane dopo ho detto “o è scesa a Zermatt, sul lato svizzero, e qualcuno la tiene in un appartamento, o temo il peggio”.

Malice è sopravvissuta 16 giorni: deperita e stremata, ma è viva

Invece il cane soccorritore è sopravvissuto, ha lottato ed tornato a casa, ha fatto le feste al suo proprietario ma era deperita, aveva qualche taglio superficiale ed era stremata.

“È pelle e ossa. Ci metterà due settimane a riprendersi, ha perso tutto il tono muscolare. Però è tornata” ha esclamato la guida alpina convinta che Malice non sia mai scesa a valle, ma sia sempre rimasta ad una quota compresa tra i 3500 e i 3800 mt: “Si sarebbe sporcata e avrebbe avuto un odore di selvatico. Invece ha solo qualche taglio sul muso e sulle zampette, ma niente di grave”.

Foto preview@Facebook_Belle storie d’amore e di amicizia

Foto@Kikapress