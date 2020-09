Lilla come Hachiko: la gatta fuori dal supermercato da giorni. La commovente storia

Da San Marino arriva la storia di Lilla, una gatta che proprio come il cane Hachiko aspetta ogni giorno la sua padrona scomparsa fuori dal supermercato.

La storia di Hachiko, il cane di razza Akita diventato famoso per la grande fedeltà nei confronti del suo padrone, la conosciamo tutti anche grazie al film interpretato da Richard Gere. Ebbene, anche il mondo felino ha la sua Hachiko: si chiama Lilla ed è una gatta che aspetta da giorni la sua padrona fuori da un supermercato.

La storia di Lilla, la gatta che aspetta la sua padrona scomparsa fuori dal supermercato

Partiamo dal principio. Questa storia non viene dal Giappone ma da un posto molto meno esotico: la Repubblica di San Marino, ed esattamente dal piccolo centro di Dogana.

La gatta Lilla ogni giorno va ad accomodarsi fuori dal supermercato dove aveva accompagnato per tanto tempo la sua amata padrona, aspettando che esca in cambio di qualche coccola. Purtroppo, però, la donna non c’è più, essendo morta qualche tempo fa.

Una storia commovente, che ha colpito il cuore degli abitanti di Dogana che, ora che la gatta è rimasta senza una casa, hanno deciso di prendersi cura di lei. Sono i passanti e i dipendenti del supermercato a nutrirla e coccolarla, portandole del cibo mentre lei è lì, sempre in attesa della sua padrona.

Il web si commuove per la gatta Lilla

La storia di Lilla si è diffusa rapidamente sui social network, tanto che anche il blogger Amedeo Venza ha deciso di diffonderla sui suoi canali Instagram.

“Abito a San Marino ed è una storia verissima – gli ha scritto un fan – vado a fare spesa lì ogni tanto… fa una tenerezza!”

Insomma, la storia di Lilla, la gatta che aspetta la sua padrona scomparsa fuori dal supermercato ed è stata adottata dai passanti è una di quelle che ci piacerebbe sentire più spesso, che ci fanno bene al cuore e che ci danno serenità sul futuro.

Foto: Shutterstock