Ecco i piatti più schifosi che Anthony Bourdain abbia mai mangiato

Vi ricordate di Anthony Bourdain? Il famoso chef americano pubblicò una lista dei piatti più schifosi da lui mai mangiati: ecco quali sono.

Anthony Bourdain è stato uno dei primi chef a diventare famoso in tutto il mondo ma anche lui, nella sua vita, ha dovuto assaggiare una serie di ricette a dir poco discutibili… non ci credete? Ecco la lista dei piatti più schifosi mai mangiati dal celebre chef americano.

I piatti più schifosi mangiati da Anthony Bourdain: l’occhio di foca

Andiamo con ordine. Nelle sue operazioni di ricerca e divulgazione, Anthony Bourdain ha avuto modo di girare il mondo intero, raccogliendo alcune ricette a dir poco stravaganti. Inutile dire che tra i piatti più schifosi da lui assaggiati c’è l’occhio di foca.

Già la carne di foca è un alimento off limit, sebbene sia parte della dieta degli Inuit. Durante un viaggio in Canada, Burdain ebbe modo di assaggiarla più volte, mangiandone anche reni, fegato e addirittura un occhio crudo, da lui descritto come “not bad”.

Il “riso fritto ai vermi” di Anthony Bourdain

Muovendoci verso l’Asia, tanti di noi conoscono il riso fritto, piatto abbastanza comune nella cucina cinese o in quella del Sud Est Asiatico. Ebbene, nonostante sia solitamente accompagnato da carne di pollo o maiale, Anthony Bourdain ebbe l’occasione di mangiarlo insieme ai vermi! Di sicuro erano croccanti…

Lo squalo fermentato: uno dei cibi più schifosi del mondo

Uno dei più conosciuti tra i cibi curiosi assaggiati da Bourdain è di sicuro quella strana ricetta chiamata hákarl, ovvero lo squalo fermentato. È essenzialmente della carne di squalo lasciata marcire e poi essiccata, considerata una specialità islandese.

Il suo sapore? Sembra essere molto forte e, nonostante nella terra dei geyser lo apprezzino in tanti, il suo pungente odore dalle note di ammoniaca (che ricorda l’urina) lo rende inviso a gran parte di coloro che se lo trovano davanti…

Il cuore di cobra: una strana ricetta vietnamita

Il Vietnam è una terra favolosa, senza ombra di dubbio, ma dai gusti culinari alquanto particolari. Bourdain amava il paese asiatico e ne ha più volte esplorato la cucina. Qui, uno dei piatti più strani e schifosi è senza ombra di dubbio il cuore di cobra.

Va mangiato crudo, messo nel piatto mentre ancora batte e tirato giù tutto d’un fiato, come le ostriche. Sareste abbastanza coraggiosi da fare altrettanto? O lo lascereste al suo posto?

