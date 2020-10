Vaccino cinese contro Covid, Burioni cancella il tweet dopo i commenti ironici

Roberto Burioni parla su Twitter di un vaccino cinese contro il Covid, ma viene sommerso dai commenti ironici e cancella il suo tweet.

La ricerca di un vaccino contro il Covid-19 sta impegnando da mesi la comunità scientifica ma, d’un tratto, sono comparse su Twitter delle foto cinesi con un commento del noto immunologo Roberto Burioni. Qualcosa però non va proprio come programmato, tanto che il professore ha finito per eliminare il tweet. Cosa sarà mai successo?

Roberto Burioni chiede al web informazioni sul vaccino cinese anti covid

Andiamo con ordine. Roberto Burioni ha pubblicato su Twitter alcuni scatti di un presunto vaccino cinese contro il Covid: “Mi giunge dalla Cina questa fotografia. Un vaccino contro il Covid-19 bello e pronto per essere iniettato, ma io non sono a conoscenza di dati sull’efficacia e sulla sicurezza di questo preparato. Qualcuno ne sa qualcosa?”

Un post quanto meno inaspettato, specie perché arriva da parte di una persona che della divulgazione e della corretta informazione scientifica ha fatto una ragione di vita. Motivo per cui quel suo cinguettio è apparso piuttosto approssimativo a numerosi utenti di Twitter, che non hanno potuto fare a meno di commentare in maniera ironica.

Dopo i commenti ironici Burioni cancella il suo tweet

Tra tutti è spuntato il noto giornalista Gabriele Parpiglia, che ha commentato stupito: “E se non lo sa lei, dobbiamo fare un sondaggio noi su Twitter? Dottore suvvia”.

Un’osservazione quanto meno corretta, che però ha subito scatenato la reazione del dottor Burioni che, dopo la risposta ironica di Parpiglia, ha finito per rimuovere definitivamente quel suo tweet nel quale parlava del vaccino anti Covid cinese.

Una vicenda un po’ strana, quella che ha visto protagonista il medico più noto del web, che deve essersi sicuramente accorto di aver commesso una gaffe grande come una casa. Tornerà forse a parlare di quel vaccino?

