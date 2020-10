Sorprese merendine e patatine anni 80 e 90: ve le ricordate?

Vi ricordate le sorprese delle merendine, patatine ed ovetti di cioccolato degli anni ‘80 e ‘90? Storici giochini che hanno fatto la felicità di più generazioni di bambini!

Quanti di voi sono cresciuti negli anni ‘80 e ‘90, facendo la collezione delle sorprese di merendine, patatine ed ovetti di cioccolata? Per almeno tre generazioni, si è trattata di un’attività quasi quotidiana, alla spasmodica ricerca della sorpresina mancante per completare una delle tante collezioni che ci hanno accompagnato.

Le sorprese delle merendine del Mulino Bianco negli anni ‘80 e ‘90

Le sorprese delle merendine del Mulino Bianco sono state introdotte nel 1983, inserite in una scatolina simile a quelle dei fiammiferi di legno. La nota azienda emiliana cominciò con “carta vince carta perde”, un gioco di carte con illustrato una forbice, un sasso e una rete e le regole tipiche della morra.

Con il tempo sono arrivati anche gli origami, le gommine, i normografi, i pastelli a cera, i calendari, gli indovinelli, gli adesivi, il gioco dell’oca, le carte geografiche e così via…

Sorpresine ovetto Kinder storiche: ve le ricordate tutte?

Quando si parla di sorpresine anni ‘80 e ‘90 non si possono non citare quelle del Kinder Sorpresa. Il cioccolato tipico del marchio lo conosciamo bene. E con le sue sorprese la nostra generazione è praticamente cresciuta.

Dal lancio iniziale, quando c’erano giochini da montare , si passò alle serie di personaggi da collezionare. E così arrivarono le favolose miniature dipinte a mano. Ogni generazione ha vissuto le sue, ma restano famosissimi gli Happypotami, le Tartallegre, i Nani Artigiani, i Coccodritti e i Coccobulli, i Fantasmini fluorescenti e gli Elefantao!

Alcune di queste sorprese (come i Puffi dei primi anni ’90) hanno raggiunto quotazioni di mercato davvero alte e sono ricercatissime dai collezionisti. Non ci credete? In Russia c’è una donna che possiede più di 15mila sorpresine Kinder. Si chiama Lesia Pogorelova e, per la sua passione, è stata addirittura premiata dalla Ferrero.

Patatine: le sorprese di una volta

Le sorprese delle patatine sono state per anni un altro must, spesso il motivo stesso per il quale tanti bambini acquistavano i loro pacchetti di snack. Tutti ricordano la serie dei Troll, i mostriciattoli dai capelli a punta di mille colori diversi che potevano essere usati come portachiavi o messi in cima alle matite.

Il terrore delle mamme e delle maestre degli anni ‘80 e ‘90 era però la manina elastica attacca e stacca! Per anni sorpresa fissa delle patatine in busta, era un giocattolo appiccicoso che spesso lasciava aloni giallastri sulle pareti, sui mobili e sui banchi di scuola!

Le sorpresine delle merendine Mr. Day

Non solo Mulino Bianco: negli anni ‘80 anche Parmalat aveva la sua serie di sorprese per le merendine Mr. Day. All’inizio, cominciò a regalare degli animaletti in morbidissimo velluto colorato, proposti a Natale anche con catenella per essere appesi all’albero.

Negli anni, poi, Parmalat ha proposto altre alternative, come i Medioevali, gli Animatti, gli Ufolotti (piccoli alieni che dovevano “invadere la Terra”) e i Paciocchi (strani personaggi col nasone). E alla fine degli anni ‘90 sono arrivati anche le miniature dei personaggi dei Flinstones o di Cartoon Network.

I Sorrisini e le altre sorprese Findus negli anni ‘80 e ‘90

Ai tempi delle sorprese delle patatine e merendine degli anni ‘80 e ‘90, non mancavano anche prodotti alternativi che inserivano al loro interno delle stupende sorpresine volte a stuzzicare l’immaginazione dei bambini. Basti pensare alle più varie marche di cereali, prodotti per la casa e addirittura detersivi. Tra loro un posto d’onore lo hanno senz’altro le sorprese della Findus.

Per i celebri Sofficini, l’azienda di surgelati ideò i Sorrisini (che altro non erano se non sofficini antropomorfizzati intenti a compiere le attività più varie). Poi vennero le miniature delle Famiglie del Sorriso e della mascotte Carletto, ma il successo dei Sorrisini è rimasto probabilmente ineguagliato!

Foto: Shutterstock