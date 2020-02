Sanremo 2020, Beppe Vessicchio ci sarà? Svelato il mistero

Finalmente è stato annunciato il ritorno di Beppe Vessicchio sul palco di Sanremo 2020: ecco quando lo vedremo e chi dirigerà

Abbiamo tutti avuto nostalgia negli ultimi anni delle parole “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”, ma a Sanremo 2020 torneremo a sentirle perché il celeberrimo direttore ci sarà.

Vessicchio a Sanremo 2020, è realtà: festa sui social

È stato lo stesso Amadeus ad annunciare il grande ritorno di Vessicchio a Sanremo 2020 nel corso di “Che tempo che fa” da Fabio Fazio su Rai 2, svelando anche chi avrà l’onore di essere diretto da lui.

Il 63enne di Napoli tornerà a calcare l’Ariston quando sarà il momento dell’esibizione de Le Vibrazioni che quest’anno hanno passato le selezioni con il brano “Dov’è” nella sezione “Campioni”.

Soltanto loro sono gli artisti legati al maestro, ma ciò è bastato a scatenare l’entusiasmo sui social per la bellissima notizia che aspettavamo da tempo.

Nel 2019 e nel 2017 non si era fatto vedere e i fan della prima ora si erano preoccupati per la sua assenza, ma aveva rassicurato sul fatto che “avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival”.

Nelle ultime ore è un tripudio di commenti giubilanti su Twitter:

“Il ritorno di Beppe #Vessicchio a #Sanremo 2020 farà passare in secondo piano qualsiasi notizia sul #coronavirus” “Non ci credoooo oddio siiiii giustizia è stata fatta, la rivincita di Beppe arrivóóó #vessicchio #Sanremo2020 Deo Graciassss” E ancora leggiamo: “Non c’è super quark senza Angela non c’è Sanremo senza #beppe #vessicchio”

Insomma, dopo tante polemiche su Sanremo 2020, ad Amadeus va il merito di aver riportato una istituzione della musica sul palco più importante d’Italia.