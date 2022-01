La dieta della donna più anziana del mondo: cosa mangia a 119 anni

Lo scorso 2 Gennaio ha compiuto 119 anni: Kane Tanaka è la donna più anziana del mondo. Merito di una particolare dieta e di sonni tranquilli

Si chiama Kane Tanaka ed è nata il 2 Gennaio 1903: è la donna più anziana del mondo. Vive in Giappone e nella sua vita ha sconfitto 3 epidemie, 2 Guerre Mondiali e un tumore. Il segreto della sua longevità? Sicuramente una buona dieta, movimento e agilità mentale.

Sebbene per Tanaka la famiglia e sonni tranquilli siano il vero segreto dell’elisir di lunga vita, la donna più anziana del mondo segue anche un’alimentazione particolare. Tanta acqua, riso pesce e zuppa. Questo il suo regime alimentare adottato dal quando ha compiuto 112 anni.

Ma la dolce anziana, che oggi vive in una casa di cura a Higoshi – ku nella prefettura di Fukuoka, non disdegna ogni tanto un dolce, bevande nutrizionali e soprattutto ogni giorno beve 3 lattine di caffè in scatola. Ma come dicevamo all’inizio, secondo lei per vivere a lungo sono solo due gli elementi fondamentali: la famiglia e dormire sonni tranquilli.

