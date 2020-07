Arriva la cometa a due code, come e quando ammirarla ad occhio nudo

Occhi puntati al cielo per vedere la cometa a due code, la più brillante degli ultimi anni. A metà luglio passerà vicino alla Terra ma la sua bellezza è già visibile poco prima dell’alba.

Si chiama C/2020 F3 Neowise ed è stata scoperta lo scorso 25 marzo: si tratta di una cometa a due code, proveniente dalla Nube Oort ai confini del Sistema Solare. Si può ammirare ad occhio nudo e sarà possibile farlo fino alla fine di luglio.

Tra il 22 e il 23 di questo mese, la cometa Neowise passerà vicino alla Terra, a 140 milioni di chilometri. Ma se guardate il cielo in questi giorni, poco prima che sorga il sole intorno alle 4,30 potrete già vedere lo spettacolo a occhio nudo. Ma dove guardare con esattezza?

Oltre ad essere la cometa più brillante apparsa nel cielo dal 2013, Neowise ha una coda di colore giallastro. Questo perché le polveri che la compongono riflettono la luce del Sole.

I primi a fotografarla sono stati gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, che hanno condiviso su Twitter l’emozionante scatto.

During the next revolution I tried to capture the C/2020 F3 (NEOWISE) comet a bit closer, the brightest one over the last 7 years.

Its tail is quite clearly visible from the @Space_Station!#ISS #comet #NEOWISE pic.twitter.com/FnWkCummD6

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020