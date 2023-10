Fedez, alle prese con Paloma in casa, condivide su Instagram tutta l’energia della cucciola che non gli dà tregua durante la notte

Paloma è la nuova cagnolina della famiglia Ferragnez, accolta in famiglia dopo aver perso il loro bulldog francese Matilda. Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di dare il benvenuto a questa affettuosa cucciola per farla crescere insieme ai loro figli, Leone e Vittoria.

Paloma è una vivace golden retriever che ama giocare in ogni momento, come dimostrato dalle storie condivise da Fedez su Instagram, in cui si vede la cucciola divertirsi nel salone di casa durante la notte.

Dopo il ricovero in ospedale per le ulcere e l’emorragia, Fedez è tornato a casa, sta meglio ed è alle prese con la normalità di una famiglia piena di amore e divertimento.

Dal correre nel corridoio al saltare alle sue spalle, dal mordere i piedi del rapper a fare i bisogni sul tappeto, nonostante fosse uscita poco prima: Paloma non si è risparmiata affatto e Fedez non ha potuto fare altro che condividere tutto sui social, esausto per tutta l’energia che il cane ha riversato su di lui.

Il comportamento del cane di Fedez è del tutto normale: leccare i piedi, ad esempio, per un cane infatti rientra nelle azioni “familiari”. È un comportamento che imparano fin da cuccioli dalla mamma, che li lecca per pulirli.

Paloma, molto probabilmente, stava mordendo i piedi di Fedez per giocare e manifestare affetto verso il suo padrone. Inoltre secondo alcuni esperti i cani, leccando, si rilassano e lasciano andare le tensioni. Per loro, è un modo affettuoso e giocoso per interagire con i membri della propria famiglia.

Foto: Kikapress