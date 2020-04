Heather Parisi e i figli a Hong Kong, le immagini che danno speranza

Un video che fa ben sperare quello postato da Heather Parisi sul suo profilo Instagram e che mostra lei e i figli, nella loro prima passeggiata a Hong Kong

Cosa faremo quando questo immenso incubo finirà e potremo finalmente tornare ad uscire fuori per le strade senza restrizioni? Probabilmente correremo dalla gioia, come hanno fatto i figli di Heather Parisi a Hong Kong.

Heather Parisi e i figli in giro a Hong Kong, le immagini che danno speranza

Dopo i difficili mesi di restrizione le autorità di Hong Kong, dove la showgirl vive ormai da diversi anni, hanno dato il permesso di uscire. Certo non un ritorno alla normalità cui erano e siamo tutti abituati, ma comunque un primo passo importante.

“A Hong Kong non c’è obbligo a rimanere a casa. – scrive la Parisi – È stato introdotto invece l’obbligo di non fare assembramenti in più di quattro persone e l’obbligo di non fare tavoli al ristorante o al pub con più di quattro persone.”

Il video pubblicato da Heather: un momento di grande gioia

Così lei, in compagnia del marito Umberto Maria Anzolin e dei figli i due gemelli Elizabeth e Dylan, sono usciti e il momento è stato immortalato con un video pubblicato poi sul social. Tutti muniti di mascherina, i quattro hanno dapprima preso l’ascensore per arrivare nella hall del palazzo e poi sono usciti per strada.

“È bastata la notizia inaspettata di una passeggiata fuori casa – ha scritto Heather Parisi – per scatenare la gioia irrefrenabile di Elizabeth e Dylan!”

Un’immagine di grande gioia che fa ben sperare e che ci auguriamo tutti di poter vivere il prima possibile.

