Tale padre tale figlio: il piccolo Oscar Ramsay spopola sul web. Lo chef Gordon Ramsay pubblica una foto del piccolo ed è subito una pioggia di like

Quando i figli dei vip approdano sui social, spopolano sempre sul web. Ma il figlio di Gordon Ramsay, il quinto avuto dalla moglie Tana, sta riscuotendo un grandissimo successo con una sola fotografia.

Il figlio di Gordon Ramsay sta spoplando sul web per questo post

‘Tale padre tale figlio’, recita il detto e sebbene alcune volte la realtà non sia così, nel caso del famoso chef Gordon Ramsay e del figlio le basi perché sia vero ci sono tutte.

Il padrone di casa di Hell’s Kitchen ha postato una foto del suo Oscar (che ha appena un anno) su Instagram, accompagnandola con la didascalia:

“Buongiorno, tale padre tale figlio…”

In effetti non solo Oscar ricorda il padre nei lineamenti e nel colore di capelli, ma soprattutto per lo sguardo intenso e meravigliosamente corrucciato! Uno sguardo penetrante che abbiamo imparato a conoscere bene negli anni: è lo stesso che chef Ramsay fa quando qualcuno nei suoi programmi rovina un piatto.

Visualizza questo post su Instagram Good morning like father like son……. Un post condiviso da Gordon Ramsay (@gordongram) in data: 28 Set 2020 alle ore 8:07 PDT

In men che non si dica il post ha ricevuto migliaia di like e commenti. Compreso quello del finalista di MasterChef: Nick Digiovanni, che ha scritto:

“Ha la faccia di un critico gastronomico in ascesa”.

Il motivo per cui il piccolo Oscar mostrava tutto il suo disappunto, era legato sì al mangiare ma non ad una ricetta non riuscita. La causa di quel broncio l’ha svelata la moglie del noto chef , postando sul suo profilo Instagram la stessa foto del piccolo ma accompagnandola con un’altra didascalia:

“La faccia che ricevo quando sono ritardo con il suo porridge”

Se queste sono le premesse, il piccolo Oscar Ramsay nel suo futuro potrebbe mettere tutti in riga proprio come il padre!

Crediti foto@Shutterstock