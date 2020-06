La Regina Elisabetta tiene sotto scacco Kate Middleton: “Troppi errori”

La Regina Elisabetta è preoccupata per Kate Middleton e William: ecco perché, insieme al marito, li controllano a vista. La grande paura di Sua Maestà? “In passato troppi errori”

Regina Elisabetta e Kate Middleton: la moglie di William osservata speciale

Kate Middleton comincia davvero a sentire la pressione della corona: la Regina Elisabetta la osserva attentamente, anzi la tiene sotto scacco affinché raggiunga la perfezione. A sostenerlo è l’esperto reale Tom Quinn durante la messa in onda del documentario “William e Kate” su Channel 5.

Leggi anche: >> KATE DESTINATA A WILLIAM? LA PROFEZIA DA BRIVIDI RICEVUTA A 13 ANNI

Marcata a vista da Sua Maestà, la consorte del futuro re d’Inghilterra non può permettersi altre cadute di stile: la paura più grande della 94enne – che ha appena festeggiato il compleanno con un ridotto Trooping the Colour – è quella che i Duchi di Cambridge possano commettere gravi errori.

È successo in passato ai “sorvegliati speciali” e soprattutto è successo ad altri membri della famiglia reale, provata pubblicamente e privatamente dal divorzio di Harry e Meghan.

Leggi anche: >> HARRY HA LASCIATO LONDRA PERCHÉ STA MALE? LE PAROLE DEL CHIRURGO: TUTTO CAMBIATO DOPO LA NASCITA DI ARCHIE

Sua Maestà la Regina tiene sotto scacco Kate Middleton, basta errori

È proprio ai Duchi del Sussex, e al loro inaudito comportamento, che Elisabetta II pensa quando sta con il fiato sul collo su William e Kate: “In passato hanno sbagliato molte cose e non vogliono che ciò si ripeta” ha dichiarato Quinn.

Leggi anche: >> KATE MIDDLETON, PATRIMONIO STELLARE: “È PIENA DI SOLDI”, I DUBBI SULLA LORO PROVENIENZA

La Middleton è ora una donna alla moda, ma semplice, sempre perfettamente truccata e mai eccessiva, ma anni fa ha fatto sognare i paparazzi indossando gonne troppo corte e decisamente troppo svolazzanti mettendo in mostra le sue grazie.

(ECCOLA IN LINGERIE PER IL SUO WILLIAM, LA SFILATA COMPROMETTENTE AI TEMPI DELL’UNIVERSITÀ)

Inoltre l’ultimo attacco proveniente dalla rivista Tatler ha per un attimo minato la sua autorità. I rapporti con la stampa, lo sa bene Meghan, sono fondamentali e reagire nel modo giusto significa non solo maturità, ma anche un lasciapassare per entrare definitivamente nelle grazie della Corona.

La Regina Elisabetta e Kate Middleton non hanno mai avuto grandi scontri – almeno non apertamente – ma la 94enne e il marito vogliono assicurarsi che lei e William proseguano per la retta via e diano il buon esempio.

Leggi anche: >> FILIPPO COMPIE 99 ANNI, LA FOTO ACCANTO ALLA REGINA È UN FOTOMONTAGGIO? CONTINUANO I RUMOR SULLA MORTE DEL PRINCIPE

Tutta questa pressione, mediatica e familiare, però, potrebbe ritorcersi contro la salute della Duchessa di Cambridge. Nei momenti di maggior stress, infatti, Kate è apparsa troppo magra, con una pelle spenta e poco sorridente facendo preoccupare chi la ritiene oramai una vera e propria icona di stile, eleganza, savoir faire e della Royal Family.

Leggi anche La Regina Elisabetta lascia il trono a Carlo? Colpa del Coronavirus Alcuni tabloid stanno ragionando sulla possibilità che la Regina Elisabetta lasci presto il trono e la corona a Carlo a causa del Coronavirus: a 95 anni e senza un vaccino, il rischio è alto, ma come stanno le cose davvero?

Foto@Kikapress