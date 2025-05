A Domenica In, durante la puntata del 4 maggio, non si è parlato solo di ricordi d’infanzia e collegi severi: Teo Mammucari, ospite della puntata, ha spiazzato tutti con una battuta che ha tirato in ballo anche Francesca Fagnani. Dopo aver raccontato un aneddoto piuttosto acceso sulle suore del suo passato, il conduttore ha cambiato registro, sorprendendo Mara Venier con una definizione piuttosto inedita della conduttrice di Belve, con la quale qualche mese fa è stato protagonista di un’intervista decisamente movimentata. Il tono si è fatto più disteso, ma la frase ha comunque lasciato il segno. Tra risate e improvvisi cambi di argomento, Mammucari ha trovato un modo tutto suo per chiudere il cerchio… con un pizzico d’ironia e una benedizione inaspettata.

Leggi anche: — Belve, Teo Mammucari ironico su Fagnani: la stories dopo il programma

Photo Credits: Kikapress