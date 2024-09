Il ‘No’ di Achille Lauro a Mc Drago a X Factor in una canzone del rapper: la vendetta dopo l’eliminazione dal talent show.

L’edizione numero 18 di X Factor è appena cominciata ma le polemiche sono già all’ordine del giorno, specie dopo l’esibizione (e l’eliminazione) del rapper Mc Drago, arrivata dopo i no di due giudici su quattro: Paola Iezzi e Achille Lauro. In particolare, è stato il rifiuto di quest’ultimo a far discutere il pubblico a casa ma anche a causare la risposta piccata del rapper che, pur scartato, ha deciso di fare uscire nello stesso giorno dell’inizio di X Factor un brano dedicato proprio all’autore di “Me Ne Frego” e “C’est la vie”. Ma per quale motivo se la sarà presa così tanto proprio contro Achille Lauro? E, soprattutto, cosa gli avrà mai detto nel suo dissing? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

X Factor: il dissing di Mc Drago contro Achille Lauro dopo l’eliminazione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo un’esibizione sulle note della sua FlexiMan (dedicata all’uomo che taglia gli autovelox), il rapper Mc Drago ha ricevuto il no di due giudici di X Factor su quattro, ovvero Paola Iezzi e Achille Lauro.

Un rifiuto che ha portato al suo mancato ingresso nel programma, nonostante i sì di Manuel Agnelli e di Jake La Furia. Ma anche un rifiuto che è costato un po’ caro ad Achille, dato che è stato subito sommerso dai fischi del pubblico e dalle critiche dei telespettatori sui social. Ma non solo.

Mc Drago ha infatti deciso di pubblicare, nello stesso giorno della messa in onda della puntata di X Factor nella quale è stato rifiutato, un brano dissing contro Achille Lauro, intitolato ‘Mister No‘.

Una lunga shade nella quale dice cose davvero pesanti come: “Sono tornato qui a parlare di una piaga nazionale \ solo musica banale, le mie rime su di te come pioggia alluvionale“. Oppure: “arriva il piccolo Achille, uno schizzo accidentale \ e la madre in cucina dice ‘era meglio l’an..e, anticoncezionale’ \ sei nato male un effetto collaterale“. E ancora: “ora puoi solo apparire, sparire e dopo fallire, quindi prendi il tuo re e fatti sostituire \ me lo devi consentire la tua trap fa cag..e \ lo stimolo salire e al c..so devo andare”.

Insomma, l’intento del brano è chiaro. Chissà cosa sarebbe successo invece se Lauro gli avesse detto di sì… Avrebbe goduto della stessa considerazione?

X Factor, gaffe del concorrente diventa virale sul web: cosa ha detto davanti a tutti

Nella prima puntata di X Factor ne sono successe un po’, in realtà, tra quelle che hanno fatto sorridere c’è la gaffe di Lorenzo Salvetti, un ragazzo di 16 anni esibitosi sulle note di ‘Poetica’ di Cesare Cremonini, conquistando il pubblico.

Parlando di sé e del fatto che abbia scritto una canzone per una ragazza, ha però fatto una gaffe dovuta probabilmente all’emozione, dicendo: “Conoscetti questa ragazza“. Parole che hanno scatenato le risate dello studio e l’ironia dei giudici, diventando immediatamente virali sul web.

Basta fare un giro su X per scoprire che “Conoscetti” è stato scritto da tantissimi durante la puntata…

