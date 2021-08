Nasce Spazio Tevere Point, alla (ri)scoperta della valle del Tevere: cosa fare

Nuovi itinerari ciclopedonali ed un’app per scoprirli nel progetto di riqualificazione della Regione Lazio della Valle del Tevere

Continua l’opera di valorizzazione del territorio laziale da parte della giunta Zingaretti che sta riponendo grande fiducia nei giovani e nel loro entusiasmo per ripartire nel modo giusto e con idee vincenti nell’ambito del programma ‘Itinerario Giovani’.

Tevere Point tra sport, natura e tecnologia

Questa mattina il Presidente della Regione Lazio ha inaugurato il Centro di Sosta Tevere Point, uno spazio gestito da Under35 volto ad agevolare la fruizione della Valle del Tevere e a consolidare il percorso ciclopedonale tra la Riserva Regionale e il Centro di Sosta.

“Tevere Point” non è solo un centro di sosta, ma anche un punto d’arrivo che mette d’accordo tutti tra sport, natura, turismo, enogastronomia e navigazione.

Tra corsi di Dragonboat, allenamenti e corsi di tiro con l’arco, noleggio di biciclette con pedalata assistita, kayak e canoe, il campionato nazionale di canottaggio, allenamenti e gare di podistica ed equitazione, i giovani del Lazio, e non solo, potranno cimentarsi tra le diverse attività, divertendosi in mezzo alla natura.

Per seguire al meglio tutte le attività gestite e organizzate dal Centro di Sosta e per scoprire il territorio si potrà utilizzare “TeverExplora Giovani”, la piattaforma d’informazione e prenotazione del Tevere Point, organizzata in 5 settori: Sport, Natura, Turismo, Navigabilità, Enogastronomia.

Il Presidente Zingaretti ha commentato ha commentato l’iniziativa di recupero territoriale esprimendo orgoglio verso i risultati ottenuti dai giovani coinvolti nel progetto:

“Ancora una volta uno spazio per i giovani e gestito dai giovani. Con una doppia novità: una piattaforma di informazione e prenotazione delle tante attività proposte e una app per gestire gli itinerari percorribili. Tutto creato dai nostri ragazzi, a dimostrazione che dare loro fiducia significa ottenere sempre qualcosa non solo di bello ma anche di innovativo. Come Regione Lazio non ci fermeremo, a settembre continueremo ad aprire centri ed ostelli. Vogliamo fare del Lazio la regione dei giovani, perché sono il futuro e con queste iniziative ci dimostrano di essere anche il presente”.

Foto: Luca Perazzolo/Teverexplora via Comunicazione GenerAzioni Giovani