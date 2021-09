La Regione Lazio attraverso il programma GenerAzioniGiovini.it ha avviato un interessantissima opera di riqualificazione e recupero di manufatti preesistenti sul territorio. Non creare da zero, ma piuttosto valorizzare ciò che il territorio ha da offrire.

All’interno di questo programma, il 20 settembre scorso le ex scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola, uno dei più bei esempi di architettura manierista, sono tornate a nuova vita diventando ‘Ostello Farnese‘.

“Apriamo un altro straordinario luogo di questa regione, un posto bellissimo e dal grande valore storico e lo facciamo dando spazio all’iniziativa e alla vivacità di giovani under 35 che lo trasformeranno in luogo di incontro e di crescita. – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. – Abbiamo investito 6 milioni di euro per avviare il recupero di spazi abbandonati e per trasformarli in motori di economia sana per il territorio. Sono 16 i nuovi spazi (7 siti di animazione culturale e 9 ostelli) in tutto il Lazio: abbiamo iniziato con Santa Severa e non ci siamo più fermati. Si tratta di concrete opportunità di occupazione e valorizzazione delle nostre aree, anche le più interne. È una scommessa che abbiamo fatto per il Lazio e ci siamo riusciti.”