Urban e cosmopolita: è Ellynora, one girl band 2.0 che presenta il suo nuovo brano ‘No Trouble’

L'anima partenopea si fonde con le sonorità statunitensi: è Ellynora straordinaria artista vincitrice della categoria Urban di LAZIOSound il programma della Regione Lazio. No Trouble è il suo nuovo singolo

Cantante, autrice, producer, arrangiatrice, compositrice e regista: sono le molte anime di Ellynora, artista vincitrice nella categoria Urban di LAZIOSound, programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto ai giovani talenti under trenta.

Da sempre amante della musica, Ellynora inizia a studiare canto a 14 anni; a 19 decide di lasciare l’Italia alla volta di New York e 5 anni più tardi, nel 2018, si trasferisce a Los Angeles. Qui viene selezionata da LL Cool J per essere uno dei volti della campagna di streetwear della famosa radio HipHop “Rock the Bells”. È solo l’inizio di un viaggio straordinario nella musica, che la porterà nuovamente in Italia nel cast di ‘Amici’.

Grinta e dolcezza, Ellynora coniuga nella sua musica la sua anima partenopea con le sonorità contemporanee soprattutto legate alla scena statunitense. Nasce così il suo stile unico e inconfondibile che porta anche nel nuovo brano ‘No Trouble’.

“No Trouble è voglia di divertirsi e di reagire alla forzata mancanza di spensieratezza a cui siamo sottoposti – spiega Ellynora – È la storia di un party a casa finito con l’irruzione delle forze dell’ordine che però non trovano nulla al di fuori di ragazzi che amano ballare e cantare”

Crediti foto@LAZIOSound Regione Lazio